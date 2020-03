Coronavirus - FIGC, Gravina: "Un fondo per salvare il Calcio"

Intervistato ai microfoni di Radio Cusano TV, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha spiegato il punto di vista della federazione in merito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus, e le relative manovre per tentare di salvare il Calcio (non solo quello di Serie A, ma di tutte le leghe coinvolte).

"Non possiamo chiedere soldi al Governo, sappiano benissimo che ci sono altre priorità in questo momento. Chiediamo, però, la costituzione di un fondo, creato con risorse interne della FIGC - che farà enormi sacrifici in questo momento - e risorse che devono derivare dalle scommesse", dichiara Gravina.

"Esiste una risoluzione dell'Unione Europea che sottolinea come il diritto d'autore delle scommesse vada tutelato. La Francia già applica l'1% e la stessa cosa chiede anche l'NBA".