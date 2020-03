Coronavirus, Gabbiadini: "Le forze stanno tornando, posso allenarmi"

In collegamento live streaming con Skysport24, l'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha aggiornato i tifosi sul suo stato di salute, dopo essere risultato positivo al Coronavirus (COVID-19).

"Mi sono tornate le forze, finalmente sono tornato ad allenarmi con continuità da circa due settimane. Nei primi giorni, invece, non stavo affatto bene ed ho evitato, non mi sentivo in gran forma", spiega il calciatore.

"In questo momento difficile, come squadra stiamo aiutando il San Martino di Genova, ma esorto tutti gli italiani ad aiutare gli ospedali, ne hanno davvero bisogno".