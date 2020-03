Coronavirus - R. Valladolid, Ronaldo: "Tamponi a chi ne ha bisogno"

Attraverso i canali ufficiali di comunicazione del proprio Club, il Presidente del Real Valladolid, Ronaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'emergenza Coronavirus.

"E' un momento di estrema difficoltà e sacrificio per tutti. Bisogna essere pazienti e responsabili. Per quanto riguarda i test, abbiamo preso la decisione di lasciare i tamponi a chi ne ha davvero bisogno, noi riteniamo di non averne. Ci sono molte persone che necessitano di assistenza...", dichiara il Fenomeno.

"Avevamo in mente vari progetti per l'ampliamento del centro sportivo, e desideriamo conquistarci la salvezza sul campo, ma il Coronavirus ha sconvolto tutto. Ci vorrà un po' di tempo...", conclude Ronaldo.