Team Altamura: organizzata raccolta di beni alimentari

Bel gesto della Team Altamura: la società biancorossa ha infatti organizzato una raccolta di beni alimentari per le famiglie bisognose.

Questo il comunicato della società: "È il momento di fare squadra! È il momento di dimostrare che siamo una grande squadra, come comunità, come città, come popolazione. La dirigenza e i partner della Team Altamura insieme per la creazione di kit di beni alimentari di primaria necessità. Raccoglieremo i beni per le famiglie bisognose e vi comunicheremo il punto di consegna nelle prossime ore. Aziende di produzione di alimenti, distributori e privati possono partecipare contattandoci. Oltre a consegnare il nostro kit di supporto, la Team Altamura organizza una raccolta fondi chiedendo il vostro aiuto. Recapiteremo l'intero ammontare della somma raccolta ad un supermercato che emetterà dei buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Invitiamo tutti i nostri amici, tifosi, sponsor e chiunque voglia partecipare a donare in base alle proprie possibilità per sostenere i nostri concittadini in difficoltà".