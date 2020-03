F. Andria: grandi gesti di solidarietà dei gruppi Brigata e Drunks

Due gruppi ultras della Fidelis Andria, "Brigata - Curva Nord" e "Drunks", sono protagoniste in queste ore di bellissime iniziative di solidarietà, in favore delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Questa mattina il gruppo "Drunks" ha infatti consegnato beni di prima necessità all'Associazione andriese "Trifoglio".

La "Brigata" ha invece organizzato una raccolta di generi alimentari, che verranno suddivisi il 2 aprile prossimo, con consegna a domicilio alle famiglie più bisognose.