Coronavirus: cresce il numero dei contagiati in Molise. Sono 144

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato i dati riferiti al 31 marzo per quanto concerne il Molise sull’epidemia da Covid-19.

Continua a salire il numero dei casi giunto a 144 con un incremento di 10 unità rispetto a ieri.

Nessuna novità sul fronte guariti fermo a 18, così come quello che riguarda i deceduti fermo, per fortuna, a 9. Attualmente sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Attualmente le persone positive sono 117 di questi, 29 (+2) ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 80 (+8) in isolamento domiciliare.

Martedì 31 marzo 2020 – ore 18:57. In aggiornamento