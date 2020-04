Coronavirus. Salvemini: "Un nuovo caso a Lecce città. 7 multe"

Le parole di Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, che aggiorna sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in città. Queste le sue dichiarazioni in conferenza oggi:

"I dati del bollettino della Protezione Civile ci dicono che in provincia si registrano 10 nuovi casi, mentre a Lecce siamo passati da 41 a 42 quindi un solo nuovo caso. Progressione lineare e andamento stabilizzato, la percentuale dell'occupazione dei posti di terapia intensiva è al 30% quindi sotto controllo. L'indice di diffusione dell'epidemia è stazionario rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i controlli di polizia: ieri abbiamo verificato 185 persone con ben 7 sanzioni: è il numero più alto registrato fino ad oggi. Cosa sta succedendo? False attestazioni nel modulo di autocertificazione, invito i cittadini ad essere molto prudenti e a non scherzare con queste cose perché oltre alla multa si rischia la denuncia. Vi invito, inoltre, quando ci sono casi di assembramenti da segnalare di non farlo sulla mia pagina, ma di contattare direttamente le Forze dell'ordine. Oggi la situazione è più tranquilla anche data la brutta giornata.

Un'altra informazione importante: ho emanato un'ordinanza con la quale dispongo il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 19 aprile, ovviamente dobbiamo sempre tenere conto di eventuali evoluzioni positive nella temperatura. Oggi pubblicheremo i dettagli per richiedere i buoni spesa: si potranno conoscere i requisiti richiesti e poi troverete il numero verde o il numero whatsapp dove poi fare la richiesta".