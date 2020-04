Coronavirus. Benevento. Sale il numero dei ricoverati al "San Pio"

Salgono a 31 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso l'A.O. "San Pio" di Benevento: a comunicarlo è la stessa azienda ospedaliera con il bollettino delle ore 12 di oggi, 1° aprile.

Di questi, 26 sono residenti nella nostra provincia e 5 in altre province. Cinque pazienti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, dodici in sub-intensiva, dodici nel reparto malattie infettive, uno in medicina interna e uno è nell'area di isolamento covid del pronto soccorso.