Serie A, una nuova ipotesi per la ripresa

I vertici del calcio italiano continuano a lavorare per cercare di trovare soluzioni che possano portare alla conclusione del Campionato di Serie A 2019/2020. L’emergenza Coronavirus non consente, al momento, di prevedere una programmazione per la ripresa.

Al vaglio ci sono diverse ipotesi. Una fra queste è la possibilità di portare le squadre delle regioni dove il contagio non sarà ancora azzerato (al momento della ripartenza) a giocare lontano da casa e, comunque, a porte chiuse. Per quanto riguarda le date, la più ottimistica prevede una ripartenza a metà maggio, la più pessimistica, entro fine giugno.