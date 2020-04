Coronavirus: 16 nuovi contagi. I morti salgono a 10

Il nuovo aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Molise. I dati sono aggiornati alle ore 17.00 del 1 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nella nostra regione.

Da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, in Molise sono 160 le persone che hanno contratto il Virus, 16 in più rispetto al dato di ieri. Di queste 10 sono decedute con un incremento di 1 rispetto a 24 ore fa e 19 sono guarite (+1 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 131 (+14). Di questi 32 (+3) sono ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 91 (+11) in isolamento domiciliare.

Mercoledì 1 aprile 2020 – ore 19.02 In aggiornamento