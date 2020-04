Sassuolo, Carnevali: “La nostra volontà è di proseguire il campionato”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di radiorai.

Qual è la volontà del Sassuolo calcio?“Noi del Sassuolo abbiamo sempre manifestato la volontà di portare a termine la stagione per il rispetto di tutti gli addetti ai lavori. Vorremmo iniziare quando ci sarà la possibilità, anche se la cosa più importante è ovviamente la salute. Quando ci saranno i presupposti si faranno le giuste valutazioni, anche terminando la stagione a fine Giugno/inizio Luglio non ci sarebbe nessun problema.”

Cosa si aspetta dalla riunione di Lega in programma domani?“Le riunioni di Lega sono sempre molto animate, c'è chi ha interesse a termine il campionato prima, chi invece vuole andare avanti. Bisogna fare fronte comune, anche se mettere d'accordo 20 società di calcio non è una cosa facile.”

Come commenta le parole di Spadafora?“L'immagine del calcio spesso appare negativa, di questo mi dispiace molto. Da parte delle società di calcio c'è sempre un gran sacrificio nel fare le cose, siamo una delle principali industrie del sistema. Far apparire i calciatori come persone interessate solo ai soldi è scorretto, non è assolutamente così. Il ministro Spadafora deve tenere presenti alcuni aspetti che ancora non conosce, per cui in momenti di grande difficoltà come questo bisogna tenere presente anche noi società di calcio. Vorrei però puntualizzare che noi società non abbiamo intenzione di chiedere aiuti economici, dobbiamo però capire come poter migliorare, altrimenti rimaniamo sempre fermi senza andare avanti come sistema.”