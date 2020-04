Coronavirus, Conte: "Misure restrittive prorogate fino al 13 aprile"

Giuseppe Conte ha parlato poco fa al popolo italiano, annunciando che le misure restrittive si protrarranno fino al 13 aprile prossimo.

Queste le parole del Premier: "La ferita dei tanti decessi non la potremo mai sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare i provvedimenti di distanza sociale che abbiamo disposto e che servono assolutamente. Sappiamo che è un sacrificio da parte di tutti voi, ma è una cosa che serve. Gli scienziati ci dicono che stiamo avendo dei miglioramenti, ma non possiamo fermarci. E le attuali misure dovranno andare avanti fino a lunedì 13 aprile. Questa è una cosa che dobbiamo afferrare tutti: se cominciassimo ad allentare le misure, tutti gli sforzi sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo. Saremmo costretti a ripartire di nuovo, con ulteriore grave danno all’economia. C’è una sparuta minoranza, per fortuna piccola, di persone che non rispettano le regole. A loro voglio ricordare che ci sono delle multe pesanti per i trasgressori. L’abbiamo deciso perché chi viola le regole arreca danni agli altri. Poi ci sono gli operatori sanitari che ogni giorno rischiano il contagio svolgendo il loro lavoro. Così come tante altre categorie di lavoratori. È a tutti loro che dobbiamo un ringraziamento”.