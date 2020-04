Catania, venerdì assemblea di Lega: ci saranno Astorina e Di Natale

In merito al dibattito relativo all'ipotesi di annullamento del campionato in corso, il Calcio Catania puntualizza di non aver avanzato alcuna proposta in tal senso e ribadisce che l'orientamento della società sarà espresso nel corso dell'assemblea dei club in programma venerdì 3 aprile, alla quale parteciperanno il presidente Gianluca Astorina e l'amministratore delegato Giuseppe Di Natale, che eserciterà il diritto di voto.

Condividendo il senso delle riflessioni del presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Francesco Ghirelli, la posizione del Calcio Catania maturerà dopo aver analizzato attentamente tutti i possibili scenari, nella consapevolezza della cruciale importanza di un approccio condiviso e del necessario riferimento alla logica di sistema.