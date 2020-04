Brescia, Cellino: "Uefa irresponsabile. Pronto a ritirare il Brescia"

“Mi dica la verità, mi sta prendendo in giro? O stanno prendendo in giro anche lei? Sono inattuabili ed irresponsabili, le linee guida dell’Uefa”. Non usa giri di parole e sceglie i toni forti Massimo Cellino, Presidente del Brescia, raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “La mia linea è che il campionato non possa riprendere – ha detto Cellino – per una lunga serie di ragioni. Il mio discorso si basa innanzitutto su due pilastri: il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione, rovineremo anche la prossima che invece sarà decisiva per ripartire“.

Poi ancora sul UEFA: "L’Uefa non può far slittare nulla: la stagione si chiude il 30 giugno, data di scadenza per la presentazione dei bilanci dei club e dei contratti dei giocatori. Sono arroganti e irresponsabili: pensano solo ai loro interessi economici e alle Coppe. Ma sul campionato italiano non decide l’Uefa, decide l’Italia. Per riprendere la A dovrà terminare entro il 30 giugno. Altrimenti sono pronto a ritirare il Brescia dal campionato. Ci fanno giocare ogni due giorni? O la Uefa ha anche il potere di allungare le giornate e farle diventare di 72 ore? Se vuole fare qualcosa di utile l’Uefa mandasse a Brescia bombole di ossigeno e respiratori, gliene saremmo grati."