Catania, ecco l'offerta di Pagliara e Pellegrino per l'acquisto

Secondo quanto segnala La Sicilia, l'offerta della cordata Pagliara-Pellegrino per l'acquisizione del Catania sarebbe la seguente: il Comitato sarebbe disposto a versare subito 200 mila euro, 300 mila al 6 giugno e il resto in 28 rate per un totale di un milione e mezzo. Sarebbero così due milioni in tutto. A quanto risulta ad Iam Calcio Catania poi ci sarebbe un piano triennale da 15 milioni di euro con accollo dei debiti che ammontano a 50 milioni di euro.