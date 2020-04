Coronavirus. Benevento. Parte oggi la distribuzione delle mascherine

E’ iniziata questa mattina, presso il Comando della Polizia Municipale, la distribuzione delle 20.000 mascherine comprate dal Comune di Benevento anche attraverso il contributo offerto dal sindaco Mastella, dagli assessori e dirigenti dell’Ente.

La loro distribuzione ai cittadini avverrà, come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale, attraverso le associazioni e organizzazioni del volontariato più rappresentative e che si sono rese disponibili alla distribuzione. Inoltre, la distribuzione avverrà anche attraverso i comitati e le associazioni di contrade e di quartiere della città.

Il tentativo è quello di raggiungere prioritariamente le fasce più deboli della città a partire dagli ammalati, anziani, portatori di handicap e bisognosi. Parte dei dispositivi di protezione sono stati inviati alle forze dell’ordine e alle strutture sanitarie.

I cittadini che non dovessero aver ricevuto le mascherine per il tramite delle associazioni e organizzazioni sopra indicate potranno contattare il comando della Polizia Municipale per segnalare la loro esigenza che sarà comunque soddisfatta attraverso le stesse associazione e organizzazioni di volontariato.

Tutto ciò al fine di evitare, così come prescritto dalle vigenti disposizioni normative, assembramenti e spostamenti sul territorio.

I numeri a cui rivolgersi sono: 0824772700 – 0824772716.