Napoli: per Di Lorenzo sirene dalla Premier. Hysaj, salta il rinnovo?

Nell'edizione odierna il Corriere dello sport fa il punto sui terzini del Napoli. Dalla Premier League si accende l'interesse per Giovanni Di Lorenzo.

Il Cds spiega "lo United ha sondato la posizione dell’esterno destro azzurro e della Nazionale italiana, attraverso il suo entourage. Informalmente, o giù di lì, anche perché la situazione mondiale ha rallentato tutto, mercato del calcio compreso. La notizia, però, resta.Il Napoli, comunque, non trema e non teme: Di Lorenzo ha un contratto fino al 2024 ed è un pilastro del futuro".

Si allontana, invece, il possibile rinnovo del contratto di Hysaj: "la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, sembra destinata a tramontare definitivamente. Sì: a quanto pare, la linea del momento è non prolungare e, soprattutto, cercare una nuova sistemazione."