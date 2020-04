Giuntoli a 360°: "Icardi lontano, Boga interessante. Rimpianto Astori"

Intervistato da Sky sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato, svelando anche alcuni retroscena.

"La rifondazione noi l'abbiamo fatta quest'anno, un cambiamento in atto che proseguirà.

Boga è un calciatore importante, bravo nell'uno contro uno. Può giocare sia a sinistra che a destra, molto interessante".

Lozano? "Ha vissuto estate tribolata sia per il mercato che per un infortunio al ginocchio. Quando è arrivato non stava bene fisicamente, ha impiegato un po' per trovare la condizione. Ha fatto buone partite, specialmente con Ancelotti. È un patrimonio della società, farà vedere quello che è in grado di fare."

Di Lorenzo uno dei miei migliori colpi? "Sì, ma del Napoli, non solo mio."

Su Icardi:" Grande calciatore, tutti lo vorrebbero ma è lontano dalle nostre possibilità.

Meret? È bravo ed è cresciuto tantissimo. Ha avuto qualche problema fisico ma siamo contenti di lui.

Milik vogliamo tenerlo, un calciatore importante per noi, stiamo trattando con il suo entourage per prolungare il contratto. Ha estimatori ma nessuno lo ha richiesto ufficialmente".

La trattativa più difficile? "Forse la prima, quella di Allan, comportò il prestito biennale di Zapata, due giocatori al Watfortd, poi ci fu il rifiuto di Inler, fu un affare complesso con 4 giocatori."

Il rimpianto più grande? "Dal punto di vista umano, dico Astori. Fu una trattativa lunga, saltò per i diritti d'immagine a causa dell'azienda che non li lasciò. Un ragazzo incredibile, dai valori incredibili"