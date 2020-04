Cessione Catania, Pellegrino: "Offerta seria"

Conferenza stampa di Maurizio Pellegrino, uno dei frontman del Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio.

"Saluto Fabio Pagliara, presidente del Comitato, che non può essere presente per motivi di natura personale. Il Comitato ha messo insieme alcuni imprenditori locali e ha inviato la manifestazione di interesse. Ora è stata realizzata una società per azioni con capitale da 5 milioni di euro rappresentata da Girolamo Di Fazio, Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. Gli imprenditori hanno interesse a fare un progetto sportivo di qualità. Adesso il lavoro del Comitato è terminato, adesso si entrerà nel vivo della trattativa con legali e commercialisti. I debiti, per una società di Lega Pro, sono enormi".