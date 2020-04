Coronavirus Italia: 115.242 casi e 13.915 morti. Bollettino 2 aprile

Il nuovo aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 2 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 115.242 le persone che hanno contratto il Virus, 4.668 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 13.915 sono decedute con un incremento di 760 rispetto a 24 ore fa e 18.278 sono guarite (+1.431 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 83.049 (+2.477).

I DATI NEL MONDO - La Spagna registra un nuovo drammatico record di decessi in 24 ore: 950 che portano il totale delle vittime sopra quota 10 mila(10.003). Intanto i casi continuano ad aumentare: 110.238 il totale. Il ministro della Salute spagnolo ha dichiarato che finalmente si va verso un rallentamento nella curva dei contagi: "Abbiamo raggiunto il picco della curva e stiamo iniziando la fase di rallentamento". Negli Stati Uniti il numero totale dei contagi è salito a 216.722 con i morti arrivati a 5.116, anche qui record di vittime nell'ultimo giorno(884). New York è la città più colpita tanto che si fatica a gestire il crescente numero di vittime, per questo motivo si sono acquistati 45 obitori mobili e i crematori locali sono stati autorizzati a restare aperti h24. Intanto Trump nel corso della task force contro il coronavirus ha detto che: "Ci stiamo preparando per il peggio, perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare. Ci saranno un paio di settimane orribili a partire tra pochi giorni". Il Belgio ha superato quota mille morti causa Coronavirus. Nell'ultimo giorno sono morte 183 persone con il totale arrivato a 1.011, per quanto riguarda i nuovi casi positivi sono 1.384 con il totale 15.344. Nel Regno Unito gli infetti dal virus sono saliti a quota 33.718, ma si fanno pochi test(meno di 10 mila al giorno). I decessi totali sono 2.921. In Francia 56.989 contagiati totali e 4.032 vittime, mentre in Olanda il totale è 14.697 con 1.339 decessi. In Russia si registrano 771 nuove infezioni segnando il più alto numero di contagiati in un solo giorno, il totale casi è 3.548 con 30 morti. L'Arabia Saudita ha imposto il coprifuoco per tutto il giorno nelle città sante(La Mecca e Medina), per contenere la diffusione dopo che il numero di morti è salito a 21. In Turchia i nuovi casi sono 2.148 con 63 decessi come riferisce l'agenzia di stampa Anadolu: "Il numero di morti totale nel Paese è arrivato a 277 ed i casi a 15.679, i guariti sono 333". Nelle Filippine il totale dei casi è salito a 2.633 con 107 morti. Il presidente Rodrigo Duterte ha ordinato alle forze di Sicurezza di sparare a morte a chiunque causi problemi nelle aree chiuse a causa della pandemia, anche se il capo della polizia ha detto che gli agenti non lo faranno.

META' POPOLAZIONE MONDIALE IN CASA - Secondo l'Afp la metà della popolazione mondiale è sottoposta a misure di isolamento a causa della pandemia da Coronavirus. Sono 3,9 miliardi le persone che sono costrette dai loro governi a restare a casa per contenere la diffusione del virus. Queste misure sono adottata da 90 paesi.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.