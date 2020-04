Catania, Astorina: "Pulvirenti vuole vendere, sia chiaro"

Gianluca Astorina, presidente del Catania, ribadisce ancora una volta il vero obiettivo della società etnea. Il nuovo numero uno rossazzurro è intervenuto ai microfoni di Unica Sport e non ha chiuso le porte al comitato per l'acquisizione del Calcio Catania: "Leggo tanti messaggi dei tifosi su Pulvirenti che non vuole cedere. Noi abbiamo fatto il concordato preventivo per vendere, che questo sia chiaro. La trattativa con il comitato si può riaprire? Non abbiamo avuto colloqui con la controparte. Ci sarà una procedura competitiva e non è chiuso niente".