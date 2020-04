L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento comunica che sono 37 i pazienti affetti da coronavirus ricoverati attualmente nel nosocomio cittadino; l'aumento, rispetto al bollettino delle 18 di ieri, è di 7 unità.

Dei ricoverati, 4 si trovano in terapia intensiva, 12 in sub-intensiva; 14 sono nel reparto malattie infettive, 3 in medicina interna e 4 nell'area di isolamento covid dedicata nel pronto soccorso.