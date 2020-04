Coronavirus. Salvemini: "A Lecce 0 nuovi casi. 5 sanzioni"

L'aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sull'epidemia di Coronavirus. Come sempre il primo cittadino del Capoluogo ha fornito i dati aggiornati:

"Secondo i dati della Protezione Civile forniti ieri, 32 nuovi casi in Provincia(353 complessivi) di questi 0 nuovi casi nella città che restano 49. Secondo le informazioni acquisite oggi le attenzioni prevalenti sono rivolte alle residenze per anziani che stanno creando qualche preoccupazione in numero di contagi. Fin dall'inizio ci eravamo augurati che non ci fosse un'esplosione dell'epidemia.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine: 221 persone controllate con 5 sanzioni, si registrano tante persone che vengono dai paesi limitrofi a fare la spesa o persone della città stessa che vanno a fare la spesa molto lontani dal proprio domicilio. Le indicazioni del Governo sono chiare: bisogna fare la spesa in prossimità del proprio domicilio, vi ricordo anche che ci sono 300 attività commerciali censite sul sito del Comune che vi permettono di avere la spesa a domicilio. Sono state controllate anche 71 attività commerciali senza alcuna sanzione. Come già vi anticipavo nei giorni scorsi sono iniziati i controlli per la verifica dei prezzi, al momento non abbiamo riscontrato anomalie, ma continueremo a verificare".

in aggiornamento