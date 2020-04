Gazzetta - il Napoli fissa il prezzo per Ruiz: 60 milioni

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport parla degli interessi pervenuti dalla Spagna per Fabian Ruiz.

La rosea riporta le dichiarazioni di uno dei procuratori della “You First Sports”, Alvaro Torres, che ha dichiarato: «Sì il Real Madrid è interessato a Fabian. Naturale ci siano altri club importanti per un giocatore che ha disputato le ultime tre annate ad alti livelli. Di questi interessamenti ne abbiamo parlato col Napoli, glielo abbiamo comunicato. Ora il ragazzo è concentrato solo sulla squadra azzurra. In estate si vedrà».

Tuttavia "De Laurentiis comunque non intende privarsene, a meno che arrivasse una offerta oltre i 60milioni".