Berat Djimsiti: "L'Italia è forte, ce la farà"

Anche Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, è intervienuto ai microfoni di Tuttosport, sull'emergenza Coronavirus: "Personalmente devo dire che la sto vivendo un po’come tutti, è una cosa nuova che sta mettendo in difficoltà ognuno di noi però credo che la gente a Bergamo e in tutta Italia è forte e si rialzerà [...] Siamo in una fase in cui ancora ci sono tanti nuovi casi. Speriamo passi presto e ci sia un miglioramento della situazione generale dei contagi".

Poi, il suo punto di vista sulla ripresa degli allenamenti e del Campionato a porte chiuse: "È una grande incognita. Non ci si può allenare come sempre e con la squadra, noi stiamo facendo tutto quello che ci chiedono ma non ci prepariamo ogni settimana con la palla. Si cerca la motivazione migliore per correre e restare in forma". [...] Senza tifosi è sicuramente diverso, sembra di giocare una partita amichevole: quello che conta ancora di più è entrare in campo con la testa e le motivazioni giuste".