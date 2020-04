Coronavirus Italia: 119.827 casi e 14.681 morti. Dati del 3 aprile

Il nuovo aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 3 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 119.827 le persone che hanno contratto il Virus, 4.585 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 14.681 sono decedute con un incremento di 766 rispetto a 24 ore fa e 19.758 sono guarite (+1.480 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 85.388 (+2.339).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti si è segnato, nelle ultime 24 ore, un nuovo triste record di decessi a causa del Coronavirus: 1.169, con il totale delle vittime arrivato a 6.099 dei quali oltre 1.500 solo nell'area di New York. Il numero totale dei contagiati è arrivato a 245.442. In Spagna altre 932 vittime nell'ultimo giorno a causa del Covid-19, il totale è adesso a quota 10.935. I casi complessivi di contagio sono aliti a 117.710, 7.472 in più rispetto all'aggiornamento di ieri. Nel Paese iberico sembra sempre più certa una proroga del lockdown di altri 15 giorni e quindi almeno fino al 26 di aprile. In Cina 31 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore dei quali 29 importati e 2 domestici(uno nel Liaoning e uno nel Guangdong). Si sono registrati anche 4 ulteriori decessi tutti nella provincia dell'Hubei. Il totale fino ad ora è di 81.620 contagiati con 3.222 vittime. Intanto a Wuhan si rialza l'allerta, i cittadini sono stati informati sulla necessità di rafforzare le misure di auto-tutela restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità, la paura è quella di un rimbalzo della pandemia a causa di fattori interni ed esterni. In Corea del Sud si scende nuovamente sotto quota cento contagi in un giorno, infatti nelle ultime 24 ore se ne registrano 86. Il totale è a quota 10.062 con 174 decessi. In Giappone registrati 235 nuovi casi di contagio per un totale di 3.329 contagiati. Situazione complessa a Tokyo dove la governatrice ha chiesto alla popolazione di non uscire nel weekend per rallentare quanto più possibile la diffusione del contagio. In Russia si registrano 601 nuovi casi che portano il totale a 4.149. Le vittime del virus nel Paese guidato da Putin sono 34 delle quali quattro nelle ultime 24 ore, lo riportano fonti sanitarie. L'Argentina ha comunicato 132 nuovi casi di contagio che vanno ad incrementare il totale fino a 1.265, mentre i decessi totali sono 36. In Belgio continuano a salire contagi e decessi. Nelle ultime 24 ore, come annunciato dal virologo Emmanuel André nella consueta conferenza stampa, si sono registrati 1.422 nuovi contagiati(totale 16.770) e 132 morti(totale: 1.143), come specificato dalle stesse autorità 5.552 sono al momento ricoverate in ospedale. In Germania superati i mille morti, secondo il Robert Koche Institute nell'ultimo giorno se ne sono registrati 145 con il totale pari a 1.017. I casi totali ad oggi sono 87.244.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.