iorestoacasa - Bitonto, Vacca: "Cosa mi manca di più? Lo spogliatoio"

La situazione generata in Italia dal Covid-19 ha costretto il governo a emanare un'ordinanza governativa che non genera equivoci: restate a casa. Noi tutti in questi giorni stiamo giocando da squadra e stiamo rispettando l'ordine per vincere insieme questa partita e per permettere all'intera Nazione di tornare a vivere la propria vita fuori dalle mura di casa. Anche noi di IamCalcio sosteniamo l'#IoRestoACasa e per rendere più piacevole il vostro tempo abbiamo pensato di entrare virtualmente nei salotti delle case di alcuni calciatori e scambiare due chiacchiere con loro.

Quest'oggi siamo da Raffaele Vacca, giocatore del Bitonto Calcio, formazione in lotta per la promozione nel campionato di Serie C.

Torniamo indietro di qualche settimana, quando ancora il pallone rotolava sul prato. Qual'è il tuo ricordo più bello di questa stagione?

“Non c’è un momento in particolare che ricordo ma c’è un periodo che ricordo in particolare. Il periodo in cui abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi e non prendevamo mai gol. C’era un entusiasmo nello spogliatoio incredibile, nessuno voleva tornare a casa”.

Cosa ti manca di più in questo momento?

“Quello che mi manca di più in questo periodo è lo spogliatoio del Bitonto. La nostra forza è sempre stata il gruppo perché siamo scesi in campo tutti con lo stesso obbiettivo, vincere. Ora abbiamo un gruppo su whatsapp attivo tutti i giorni, ognuno di noi manda i video degli allenamenti che stiamo facendo a casa per stimolarci a vicenda”.

Cosa ne sarà del futuro? Vuoi ringraziare qualcuno?

Sono sicuro che ritorneremo più forti di prima per vincere questo campionato che più di tutti meritiamo. Insieme supereremo questo momento difficile. Ci tengo a ringraziare la società e tutti i tifosi del Bitonto che ancora oggi ci sono vicini e ci dimostrano tanto affetto.

Ringraziamo Raffaele per la disponibilità e vi invitiamo a tornare domani per una nuova intervista.