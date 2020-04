Coronavirus. Mastella: "Grazie al Benevento per le mascherine donate"

Il Sindaco di Benevento, con un nota, ha voluto pubblicamente ringraziare il Benevento Calcio per la donazione di 500 mascherine, che sono già in distribuzione tra la cittadinanza, e l'imprenditore Pietro Sabatino, che ha messo a disposizione una vettura per la consegna delle stesse. Queste le parole del primo cittadino sannita:

"Esprimo un vivo e sincero ringraziamento al Benevento Calcio, e in particolare al presidente Oreste Vigorito, per aver donato alla città 500 mascherine, che vanno dunque ad aggiungersi a quelle già in distribuzione. Ringrazio anche l’imprenditore Pietro Sabatino che ha messo a disposizione dei volontari della Protezione Civile una Ford Focus SW per la distribuzione delle mascherine”.