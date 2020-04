Coronavirus, Decaro: "A Bari i positivi al Covid-19 sono saliti a 217"

Attraverso il suo account Facebook, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha aggiornato la cittadinanza sulle ultime notizie riguardanti i contagi da Covid-19 riguardanti i cittadini baresi.

Queste le sue parole: "I positivi sono aumentati a 217 unità, rispetto ai 173 di qualche giorno fa. La maggior parte delle persone contagiate ha lo stesso cognome o abita nello spesso palazzo, questo significa che ci sono contagi intrafamiliari. Pertanto invito i cittadini a restare in casa, ogni famiglia deve restare nella propria abitazione ed evitare contatti il più possibile. I numeri del contagio sono del 15% in più rispetto ai dati della provincia e del 20% rispetto ai dati regionali: da noi ci sono più aziende aperte e zone più densamente abitate. So che ci sono dei gruppi Facebook di persone che si stanno organizzando per la Pasquetta: schiereremo l'esercito su tutte le strade".