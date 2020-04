Coronavirus. Salvemini: "A Lecce un nuovo caso e nessuna sanzione"

Il quotidiano aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città. Queste le sue parole con i dati aggiornati:

"Con l'ultimo aggiornamento della Protezione Civile, nell'ultimo giorno si sono registrati 6 casi in provincia e uno in città per un totale di 50, quindi un aumento lineare. La percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è pari al 36,8% quindi un terzo dei posti disponibili, questo ci consente di gestire al meglio i casi. Grazie alle misure di restrizione la diffusione del contagio sta rallentando, certamente più lentamente di quanto si sperava, ma dimostra comunque che i nostri sacrifici stanno funzionando.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine, ogni giorno vi do il rapporto che è quello della Polizia Locale di Lecce: ieri abbiamo avuto 134 controlli di persone fisiche, 82 le attività commerciali, non abbiamo avuto situazioni per le quali abbiamo dovuto comminare sanzioni. Evidentemente i quotidiani appelli alla responsabilità sortiscono i loro effetti. Al numero della Protezione Civile abbiamo garantito 94 consegne a domicilio di farmaci, 28 di spese e 38 chiamate sono state di informazioni a cittadini che chiedevano informazioni su specifici argomenti. C'è preoccupazione a livello nazionale per le festività pasquali, ci sarà un impegno di rafforzamento nei controlli: ci saranno pattuglie sulle strade che portano alle marine, quindi è importante che tutti tengano conto che non ci sarà possibilità di fare una gita.

E' aumentata molto la richiesta di mascherine, ma dobbiamo considerare che nel mondo ci sono 1 milione di contagiati e questo rende difficile l'approvvigionamento delle farmacie. Sono aumentate le richieste dopo la diffusione della notizia che il virus si muove nell'aria, per questa però ci sono discussioni in corso e non c'è ancora un'evidenza in tal senso.Per quanto riguarda i buoni spesa: oltre 6 mila cittadini hanno scaricato il modulo che serve per la richiesta degli stessi, da lunedì sarà possibile contattare il call center attivato appositamente".