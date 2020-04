Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": scendono i ricoverati

Scende a 35, calando dunque di due unità, il numero dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso il "San Pio" di Benevento. A darne notizia è lo stesso nosocomio sannita con il bollettino delle ore 12 di oggi 4 aprile.

Delle 35 persone, 4 sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva, 12 in sub-intensiva, 15 nel reparto malattie infettive, 2 in medicina interna e 2 nell'area di isolamento covid presso il pronto soccorso. Trenta dei pazienti ricoverati risiede in provincia di Benevento mentre i restanti cinque risiedono in altre province.