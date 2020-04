Coronavirus Italia: 124.632 casi e 15.362 morti. Bollettino 4 aprile

Il nuovo aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 4 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 124.632 le persone che hanno contratto il Virus, 4.805 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 15.362 sono decedute con un incremento di 681 rispetto a 24 ore fa e 20.996 sono guarite (+1.238 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 88.274 (+2.886).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti nuovo triste record di morti in 24 ore: 1.480 che portano il totale dei decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese guidato da Trump a 7.406. Negli ultimi giorni quasi 14 mila nuovi contagi che porta il totale a 290,920 casi totali. In Spagna 7.026 nuovi positivi che portano il totale a 124.736. Con altre 809 vittime nelle ultime 24 ore il bilancio è salito a 11.744 decessi per Coronavirus. Il Paese iberico è così divenuto il secondo più colpito al mondo per numero di casi, intanto il premier Pedro Sànchez ha annunciato la decisione di mantenere le misure restrittive fino al 26 aprile. In Germania i numeri continuano a crescere in maniera importante: il numero di infetti totale è pari a 92.150, le vittime complessive sono salite a 1.293 con un incremento di oltre 200 decessi in più di 24 ore. Nel Regno Unito 708 morti in più con il totale cresciuto a 4.313, il numero totale di infetti dal virus dall'inizio dell'emergenza è pari a 41.903. Il numero dei tamponi effettuati resta ancora piuttosto basso, meno di 10 mila al giorno. La Svizzera è una delle nazioni più colpite dall'epidemia in rapporto alla popolazione totale: 236 infezioni ogni 100 mila abitanti, nello specifico i positivi attuali sono 20.201 con 540 morti complessivi. Nuovo record di contagi in India: 601 in un solo giorno, con un incremento del 26% rispetto al dato precedente. Il totale al momento è pari a 3.082 contagiati con 86 decessi e 229 guariti. La Cina ha registrato 19 nuovi casi di contagi dei quali 18 sono importati, mentre uno è interno ed è nella provincia dell'Hubei. Nel conteggio delle vittime se ne contane altre quattro, tutte nell'Hubei, che hanno portato il totale a 3.326. Oggi nel Paese si sono onorate le vittime, l'intero Paese si è fermato per 3 minuti con sirene e clacson dell'auto risuonati nell'aria. Stabili sotto quota cento i nuovi contagi in Corea del Sud, sono 94 nell'ultimo aggiornamento(totale: 10.156) con altre 3 vittime(totale: 177). In Russia altri 582 casi nelle ultime 24 ore che vanno ad incrementare il totale fino a 4.731 contagiati. Come riferito dal Centro di risposta al coronavirus, i guariti totali fino ad ora sono 333, mentre sono deceduti altri 9 pazienti con il totale dei decessi arrivato a 43. Il numero ufficiale di infetti da Coronavirus in Libano ha raggiunto quota 520 con 17 decessi. A riferirlo è il ministero della Sanità che spiega come fino ad ora sono stati effettuati circa 9 mila tamponi su una popolazione totale di cinque milioni tra abitanti locali e profughi siriani.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.