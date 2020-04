Irpinia, quattro decessi nella sola giornata di oggi

Sono quattro i decessi registrati in Irpinia nella sola giornata di oggi.

Un sabato triste per la nostra provincia, dove nel giro di poche ore sono venuti a mancare un uomo di San Mango sul Calore, uno di Ariano Irpino, uno di Fontanarosa e per ultimo, in ordine di tempo, un residente a Gesualdo.

Le vittime avevano tutte tra i 75 e gli 85 anni; col bilancio nero di oggi salgono a 33 le persone irpine che hanno perso la vita da positive al Covid-19.