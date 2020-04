Coronavirus. Salvemini: "14 multe, mai un numero così alto"

Gli aggiornamenti del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, nella quotidiana diretta sulla sua pagina Facebook personale. Questi sono i dati aggiornati e le informazioni fornite sull'emergenza Coronavirus:

Ieri è stata una giornata confortante: solo 3 casi nella nostra provincia e zero nuovi casi positivi nella città di Lecce che quindi restano 50. Dato di occupazione dei posti letto di terapia intensiva naturalmente aumenta, siamo al 45%, ma considerate che ci siamo arrivati dopo un mese. Anche dal punto di vista Nazionale si sono ridotti per la prima volta i posti di terapia intensiva, dando respiro soprattutto a quelle regioni più colpite. L'attenzione di oggi è sulla decisione della Regione Lombardia di obbligare l'uso delle mascherine per uscire di casa, al momento l'ISS non ha modificato le sue direttive e quindi è sufficiente la distanza di sicurezza fin'ora raccomandati. Il Professor Lopalco mi confermava che dovremmo aver anche superato la diffusione dovuta ai rientri dal nord.

Non possiamo arretrare di un millimetro e quindi sono importanti i controlli delle Forze dell'ordine: ieri 233 autocertificazioni controllate ed elevato 14 verbali, il numero più alto registrato ed è anche la risposta alle tante segnalazioni di cittadini preoccupati dell'allentamento nel rispetto delle misure previste. E' bene quindi spiegare per quale motivo è stata fatta la multa: vi ricordo che non si può fare spesa fuori dal proprio comune, non si può andare in scooter in due con un amico, non si può prendere una bici per andare in giro nella città, non si può prendere il pullman della Sgm per fare un giro in città, non si può andare a San Cataldo, Torre Chianca o Frigole per controllare case e/o negozi chiusi, non si può uscire in 3-4 componenti famigliari per fare la spesa.

Abbiamo anche fatto controlli nelle attività commerciali, in collaborazione con la Gdf di Lecce e come anticipato stiamo facendo controlli per evitare speculazioni. Proprio ieri c'è stato un sequestro di 2000 mascherine monouso acquistate dal rivenditore a 1,22€ ed erano rivendute a 5,00€ con una maggiorazione del 400%, gli altri controlli hanno dato esito negativo, ma vi invito ad evitare di pensare di costruire profitto in una situazione di emergenza sanitaria e sappiate che controlliamo e dove lo facciamo sanzioniamo pesantemente, fate il vostro dovere.

Ieri la giornata si è chiusa con una notizia particolarmente triste, quella di un 40enne di Surbo stroncato dal virus, perché la sua storia ci deve emozionare o responsabilizzare? Perché l'età del ragazzo segnala che nessuno si può sentire al riparo, quindi quello che si sta facendo, lo si fa per garantire che il numero minore possibile di persone possa essere colpito dal contagio. Alla famiglia rivolgo un commosso pensiero di vicinanza e partendo da quello che è accaduto dico ai leccesi di non modificare il loro comportamenti, restare ancora a casa e fare tutto bene, ce la faremo andando avanti tutti uniti.