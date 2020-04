AIA, Nicchi: "Riprendere senza Var? Potremmo essere costretti."

Il campionato e il mondo del calcio in generale attendono ancora di sapere il loro destino. Su questo tema, è intervenuto anche il presidente dell' Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi. Il numero uno degli arbitri italiani, ai microfoni de "La domenica sportiva", ha parlato anche della possibilità di una ripresa senza l'ausilio del VAR:

"Sento parlare di tutto come se il campionato iniziasse domani e non ho sentito fare proposte serie riguardo il mondo arbitrale. Noi siamo pronti, gli arbitri sono rispettosi delle disposizioni, stanno lavorando tecnicamente in video conferenza con gli organi tecnici, ma prima di passare alla fase due c’è da preoccuparsi: gli arbitri sono i più a rischio perché si muovono da soli, con i treni, gli aerei, frequentano aeroporti, stazioni. Bisogna ponderare tutto perché non si possono mandare gli arbitri allo sbaraglio senza garanzie."

Sul VAR: "Ripresa senza VAR? Potremmo essere costretti dall'emergenza sanitaria. Come sapete oggi la VAR viene fatta in furgoni, ambienti angusti, vicini ad altri operatori che non sai chi ha frequentato prima di arrivare lì. Si rischia che non ci siano le distanze di sicurezza. Io auspico che non accada, ma potrebbe esserci anche questo problema."