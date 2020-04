Juventus, tre cessioni per "puntare" Pogba

Il campionato ancora è da concludere ma, ovviamente, cominciano a prendere forma le prime strategie di mercato in vista della prossima stagione. Quello di Paul Pogba è uno dei nomi più caldi in vista dell'estate, con la Juventus che starebbe pensando a un ritorno del centrocampista francese, la cui esperienza con il Manchester United sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", Paratici sarebbe al lavoro per organizzare le manovre dei bianconeri, in vista di un colpo che farebbe felice il popolo bianconero, e avrebbe già individuato i "sacrificabili". A Torino, al momento, si accettano offerte per il talento brasiliano Douglas Costa, che paga la troppa discontinuità e per il centrale di centrocampo Pjanic, che vede la sua titolarità insidiata da un ritrovato Bentancur. Il terzo che potrebbe concludere la sua avventura in bianconero è Federico Bernardeschi, vero e proprio oggetto del mistero per mister Sarri. Tre cessioni importanti dunque, ma che permetterebbero di portare nelle casse dei bianconeri il tesoretto necessario per puntare al "polpo" Pogba.