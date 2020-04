Coronavirus. Salvemini: "A Pasqua e pasquetta controlli con i droni"

L'aggiornamento di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, in merito all'emergenza Coronavirus in città. Queste le sue parole nella classica diretta del 6 aprile 2020:

L'ultimo aggiornamento della Protezione Civile ci dice che nella provincia di Lecce ci sono stati 6 nuovi casi, mentre in città nessun nuovo contagio anche oggi, siamo fermi ancora a 50. Per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva al momento siamo al 47%. Questo ci dice come siamo in una fase lineare in cui possiamo far fronte a tutte le richieste di aiuto.

C'è la necessita di continuare a rispettare le regole e per farlo chiaramente sono necessari i controlli delle Forze dell'Ordine: ieri abbiamo effettuato 76 controlli con 3 persone sanzionate. Ma l'ultimo aggiornamento del Viminale ci dice che c'è ancora troppa gente in giro senza un valido motivo, andiamo verso una settimana particolare in cui ci potrebbe essere la voglia di uscire. Vi anticipo che a Pasqua e Pasquetta utilizzeremo i droni per controllare che non ci siano assembramenti impropri perché nonostante l'annunciato arrivo del bel tempo e la coincidente festività dobbiamo restare a casa.

Per quanto riguarda il nostro numero comunale dove chiedere informazioni o aiuti e gestito dalla Protezione Civile: ieri abbiamo effettuato 25 consegne di farmaci, 20 consegne di spese a domicilio e 38 chiamate di informazioni. Anche questa attività continua a garantire un servizio, un supporto e un'assistenza. Dalle 9 di oggi si possono inoltrare le domande per ricevere le domande del buono spesa, al momento sono arrivate 130 chiamate e 631 domande compilato inviate tramite whatsapp. Oggi c'è la firma del nuovo decreto per gli aiuti alle imprese, agli autonomi e alle partite iva, si parla di circa 30 miliardi. Ovviamente attendiamo la firma del provvedimento per capire al meglio che tipo di aiuti ci saranno.