Napoli: per Fabian Ruiz il Real offre Vazquez

L'interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz si fa sempre più concreto e, dopo i primi contatti con l'entourage del giocatore, i madrileni studiano l'offerta da presentare al Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real potrebbe offrire Vazquez come contropartita oltre a un conguaglio economico.

"Il Real avrebbe messo sul piatto come parziale contro-partita Lucas Vazquez. Attaccante esterno, ormai 29enne,18 partite e 3 reti nella stagione in corso prima dell’interruzione. Dunque non in una fase ascendente della sua carriera,ma se adeguatamente rivitalizzato potrebbe rivelarsi l’eredeideale di Callejon, probabilmente giunto al capolinea del-la sua avventura in azzurro."