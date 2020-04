Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dal "San Pio" delle ore 12

Sono 33, dei quali 30 residenti nella provincia di Benevento, i pazienti affetti da covid-19 ricoverati presso l'A.O. San Pio di Benevento.

Di questi, 4 sono in terapia intensiva, 12 in sub-intensiva, 14 si trovano nel reparto malattie infettive, 2 in medicina interna e uno nell'area di isolamento covid presso il pronto soccorso dello stesso nosocomio.

L'azienda ospedaliera sannita comunica, inoltre, la presenza di 23 casi sospetti covid-19 e la dimissione di un paziente residente fuori provincia.