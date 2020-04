Serie A. La decisione sul taglio stipendi: 4 mesi se non si riparte

"Il Coronavirus ha costretto il mondo intero ad affrontare una crisi senza precedenti. L'Italia è tra le nazioni più colpite con una drammatica caduta del PIL del Paese e milioni di lavoratori interessati dalla misura degli ammortizzatori sociali. Il settore caclio vivrà parimenti una situazione estremamente difficile, anche in caso di ripresa differita delle restanti partite di Campionato e di Coppa Italia, mettendo a repentaglio la tenuta di tutto il sistema, da sempre sostenuto dalla Lega Serie A grazie al contributo mutualistico versato per le serie minori e gli altri sport".

Inizia così il comunicato della Serie A emesso dopo l'assemblea che si è tenuta in mattinata. Si sono redatte delle "Linee guida su riduzione compensi a calciatori, allenatori e tesserati federali della prima squadra" per cercare di ridurre i costi delle società che proprio sul monte ingaggi hanno la loro maggiore spesa. Come si legge dal comunicato la decisione è stata presa all'unanimità ad esclusione della Juventus che ha già trovato un proprio accordo con i tesserati.

"Questo intervento, necessario per salvaguardare il futuro dell'intero sistema calcistico italiano, prevede una riduzione pari a 1/3 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 4 mensilità medie onnicompensive) nel caso non si possa riprendere l'attività sportiva e una riduzione di 1/6(ovvero 2 mensilità) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020. Resta inteso che i Club definiranno direttamente gli accordi con i propri tesserati".

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale ripresa della stagione tutto dipenderà, ovviamente, dall'evoluzione dell'emergenza Coronavirus:

"La Lega Serie A sta seguendo l'evoluzione dello scenario in stretto coordinamento con Uefa, Figc e Eca. E' stata confermata la volontà di portare a termine la stagione e di tornare a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno.

L'Assemblea riunita oggi ha inoltre analizzato le raccomandazioni per la ripresa di gare e allenamenti delle varie discipline sportive prescritte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. A tal proposito entro fine settimana la Federcalcio emanerà le relative norme medico sanitarie".