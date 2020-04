Coronavirus, Ceferin (UEFA): "Serie A? Sono ottimista"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare delle possibili conclusioni dei campionati europei, alle quali potremmo assistere nelle prossime settimane. In particolare, Ceferin si è mostrato particolarmente ottimista sulla possibilità portare a naturale conclusione il campionato italiano di Serie A.

"La Serie A sarà conclusa, sono ottimista e fiducioso. Non posso promettere nulla, dipenderà dalla situazione di ogni Paese e la Serie A non rientra nelle competenze della UEFA, ma posso garantire che non metteremo in pericolo la vita delle persone", esordisce Ceferin.

Sulla questione titoli da assegnare: "Il Liverpool è a +25, non vedo come potremmo lasciarlo senza titolo. Se non si giocasse, sarebbe comunque opportuno annunciare i campioni di ogni lega".

Infine, sulla Champions League: "Al momento è previsto che il torneo si concluda utilizzando lo stesso format che aveva prima della sospensione delle partite".