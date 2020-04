Coronavirus, Bundesliga: Si allenano tutti, tranne il Werder

Il suo nome ufficiale è Sport-Verein Werder von 1899 e.V., noi tutti lo conosciamo semplicemente come Werder Brema. Il club tedesco è l'unico dell'intera Bundesliga a non potersi allenare.

La Germania, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport è una repubblica federale, il che vuol dire che nelle varie regioni sono presenti regolamenti diversi. Un insieme di regole come, ad esempio, quelle che nelle ultime settimane sono state applicate per contrastare il contagio da Coronavirus (COVID-19... stiamo stanchi pure noi a scrivere queste parole, vi capiamo).

A Brema, dunque, nel profondo Nord-Ovest della Germania, si è deciso che le attività fisiche restano vietate a tutti, senza eccezioni. Una pessima notizia per i giocatori del Werder che, quando il mondo aveva ancora una parvenza di normalità, e gli stadi erano riempiti di persone, sogni e speranze, occupava il penultimo posto in Bundesliga, a quota 18 punti in 24 giornate (-8 dalla zona salvezza, occupata dal Mainz a 26 punti).