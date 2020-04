Moratti: "Messi all'Inter? Possibilità di vedere cose strane..."

Intervistati ai microfoni di Radio Rai 1, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato della possibilità di vedere il fenomeno del Barcellona, Lionel Messi, in maglia nerazzurra per la prossima stagione.

"Credo che Messi all'Inter non sia per niente un sogno proibito. Non lo era forse neanche prima di questa disgrazia, e penso che ci sia uno sforzo della società per portarlo all'Inter. La situazione attuale, non so se possa cambiare in positivo o negativo la trattativa. C'è la possibilità di vedere cose abbastanza strane a fine stagione...", ha dichiarato Moratti.

Il clima dalle parti di Barcellona non è per niente sereno, tra gli scontri dello stesso Messi con Abidal e con la clamorosa indiscrezione (se dovesse rivelarsi fondata) che vorrebbe Bartomeu, Presidente del club blaugrana, coinvolto in una strana e contorta operazione volta a creare profili fake sui social per una campagna d'odio contro Messi e la sua compagna.

Non abbiamo utilizzato la parola Coronavirus per l'intero articolo... Di questi tempi, è un po' come aver fatto gol. Quelli della pulce torneranno a far tremare gli stadi (S. Siro, magari...?).