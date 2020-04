Protezione Civile. Petito: "Noi diamo il massimo ma il passato pesa"

Tra i principali protagonisti della battaglia che tutta l'Italia sta combattendo contro il coronavirus c'è sicuramente la Protezione Civile con la sua macchina organizzativa. Un dispiegamento di uomini e risorse che, però, non sempre riesce ad operare in maniera ottimale a causa di carenze mutuate dal passato e che ora presentano il conto. A parlarci della situazione nel Sannio è il Responsabile Provinciale della Protezione Civile, Aniello Petito.

Signor Petito, dal post da lei pubblicato ieri sul suo profilo Facebook, si evince una nota polemica circa la considerazione a voi riservata in passato dagli enti locali, in special modo dai comuni.

Non è una polemica, perché questo non è il momento per farle, ma direi che mi sono limitato ad evidenziare la realtà dei fatti. Purtroppo con gli uomini e le risorse che abbiamo non riusciamo ad arrivare dappertutto. Se non ci si organizza in "tempi di pace" non si possono pretendere certi risultati in "tempi di guerra". In passato sono mancati, nei nostri confronto, appoggi da parte delle istituzioni locali. Io ho cercato di fare il possibile per sensibilizzare il territorio e le relative istituzioni e per formare nuovi volontari ma non ho potuto fare più di quanto fatto.

Quali sono i rischi connessi agli errori commessi in passato?

Il rischio è di improvvisare mettendo in pericolo le vite degli operatori. Vede, noi riusciamo a dare ai nostri volontari divise di non alta qualità perché i fondi non sono sufficienti; abbiamo dovuto ridurre al minimo i dispositivi individuali di protezione sempre per mancanza di fondi adeguati. E parliamo di cifre irrisorie se paragonate ad altri capitoli di spesa presenti nei bilanci di molte istituzioni.

A Benevento, ma non solo, state coordinando la consegna delle mascherine alla popolazione. Come procede il lavoro?

Ci stiamo coordinando con altre associazioni del territorio per raggiungere il maggior numero di persone possibile nel minor tempo possibile. Quello che spiace è doverci "appoggiare" ad altre associazioni: se il numero dei nostri volontari fosse stato maggiore avremmo potuto evitare di mettere a rischio persone che non hanno la giusta preparazione per affrontare determinate situazioni. A questo proposito voglio ringraziare anzitutto tutte le associazioni, i comitati di quartiere e le forze dell'ordine che collaborano con noi in questo momento così difficile per tutti. Ringrazio anche il Comune di Benevento e l'intera amministrazione per il lavoro che stanno facendo e per aver sollecitato l'arrivo, ed in parte acquistato di tasca propria, molte mascherine che sono attualmente in distribuzione.

Nel Sannio l'emergenza sembra essere sotto controllo: anche da noi si è raggiunto il picco? Quanto prevede si dovrà "soffrire" ancora?

Per fortuna nella nostra provincia abbiamo avuto un solo episodio che ha fatto aumentare i contagi, altrimenti staremmo parlando di poche decine di persone affette da covid-19. Per poter valutare al meglio i risultati dei sacrifici che tutti stiamo facendo, direi che serviranno altre due settimane: passate queste, se i numeri dovessero darci ragione, potremo dire di avere evitato il pericolo di stressare le strutture sanitarie.