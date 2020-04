Coronavirus: morta la madre di Pep Guardiola

Tragico lutto per Pep Guardiola. Dolors Sala Carriò, madre del tecnico del Manchestwr City, è morta a 82 anni a causa del Covid-19. Lo hanno annunciato i Citizens, che si sono detti devastati, attraverso profilo Twitter della società: "Il club e tutti i propri collaboratori sono vicini al proprio tecnico in un momento così difficile causato dalla scomparsa di Dolors Sala Carrió", si legge.

L'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco era tornato in Spagna nei giorni scorsi per stare accanto alla madre in un momento molto delicato. Era stato anche tra i primi a donare un milione di euro al Fundació Angel Soler Daniel per fronteggiare l’emergenza coronavirus con attrezzature mediche come i respiratori artificiali, mascherine e guanti per il personale sanitario.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Guardiola da parte di tutto il mondo del calcio. Tra i primi, a mostrare la loro vicinanza, i rivali del Real Madrid, il Liverpool, il Napoli e la Roma.