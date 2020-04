Commisso: "In campo solo senza rischi. Per vincere serve lo stadio"

Rocco Commisso ha parlato in esclusiva a Sportitalia, in diretta telefonica, dalla sua casa di New York. Tanti i temi toccati, per il patron della Fiorentina che ha parlato del presente e del futuro della squadra, dentro e fuori dal campo. Prima di tutto, però, un ricordo commosso del giornalista Alessandro Rialti prematuramente scomparso:

"Voglio prima di tutto ricordare Alessandro Rialti. Era un grande tifoso e un grande giornalista italiano. Da parte della Fiorentina le più sentite condoglianze alla famiglia". L’emergenza Coronavirus in Italia e negli States? "L’Italia ha cominciato prima, speriamo che il picco stia scendendo. In America sta salendo, a New York sono morte oltre 10mila persone. Ad oggi, la cosa è più pericolosa a New York che a Firenze, anche se vedo che nel nord Italia la situazione non è bella. A New York è tutto chiuso, io sono a casa da 3 settimane"

Sul ritorno in campo e sul futuro della Fiorentina: "Se non ci sono rischi per nessuno si potrà tornare in campo. Sicuramente i giocatori vogliono giocare ma non sono sicuro che si potrà fare. Intanto noi abbiamo cominciato a strutturare la Fiorentina. Abbiamo acquistato i terreni per costruire il Centro Sportivo e investito tanti soldi sul mercato. La via del successo, per la Fiorentina, ma anche per le altre squadre di Serie A è avere infrastrutture di proprietà come lo stadio. Ai risultati sul campo bisogna unire le infrastrutture, così un club può aumentare i ricavi e acquistare giocatori migliori".

Sui gioielli Chiesa e Castrovilli: "Lasciateli stare, non posso neanche andare lì ad abbracciarli. Hanno un contratto. Entrambi piacciono all’Inter? Possibili contropartite? Questo non posso dirlo. A me piacciono tutti i buoni giocatori. A gennaio abbiamo preso Duncan. Lasciamo stare l’Inter e pensiamo alla Fiorentina."

Sullo stadio: "Se me lo lasciano fare voglio fare il prima possibile. il Franchi è stato fatto nel ’32, in America non esiste uno stadio così vecchio perché ogni 20-30 anni si fanno nuovi stadi. Barone si sta impegnando per provare a cambiare le leggi sulle infrastrutture. Ci devono lasciar fare lo stadio. Anche perché sia lo stadio che il centro sportivo rimarranno alla Fiorentina e a Firenze. Non me li porto in America".