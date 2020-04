Coronavirus. Salvemini: "Tre nuovi casi a Lecce città"

L'aggiornamento del sindaco di Lecce sull'epidemia di Coronavirus. Anche oggi Carlo Salvemini ha aggiornato sui dati della provincia e della città, ma anche sui provvedimenti che si prendono giorno per giorno:

"Secondo il bollettino della Protezione Civile in Provincia di Lecce si segnalano 10 nuovi casi per un totale di 378, a Lecce città registriamo 3 nuovi casi con il totale arrivato a 53. Una curva quindi lineare, per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 29% questo per effetto dell'aumento dei posti grazie al piano della regione Puglia. L'attenzione resta alta sulle case di riposo tra le quali quella di Soleto.

I controlli delle Forze dell'Ordine proseguono come è doveroso che sia per ribadire che l'attenzione al rispetto delle misure di distanziamento deve essere ribadita anche nelle settimane che ci attendono, presumibilmente anche oltre il 13 aprile perché come è noto il ritorno alla normalità non potrà avvenire immediatamente. Ieri ci sono stati 200 verifiche di autocertificazione e sono stati sanzionati 6 cittadini: la situazione è sempre la stessa, gente che si muove senza motivo. Controlli anche sulle attività commerciali: tutti sono stati con esito negativo, le segnalazioni dei prezzi anomali che stiamo ricevendo trovano riscontro poi nelle fatture dei fornitori. La situazione è di diffusa presenza e controllo sul territorio urbano e anche nelle marine, per il fine settimana ci sarà un piano straordinario di controllo con l'utilizzo anche di droni.

Per quanto riguarda l'attività della Protezione civile sulla consegna della spesa, farmaci o per informazioni, abbiamo raccolto 75 richieste di info e abbiamo proceduto a consegnare 77 farmaci e circa 33 spese di generi alimentari. Nel nostro centro di raccolta alimentare ieri abbiamo consegnato di 93 pacchi alimentari a nuclei famigliari che hanno manifestato una situazione di assoluto e urgente bisogno, questo centro vi ricordo che funziona attraverso le donazioni. Siamo pronti anche con l'erogazione dei buoni spesa: nella sola giornata di ieri abbiamo ricevuto 1330 istanze cioè domande compilate e accompagnate da un documento di attività. Per info bisogna chiamare l'800270850(aperto fino alle 17), mentre il 3351825275 è un numero whatsapp per inoltrare l'istanza compilata".