Roma, continua il dialogo tra Friedkin e Pallotta

Proseguono i contatti tra Friedkin e Pallotta. Come riporta il Corriere dello Sport, i due americani continuano a parlarsi per cercare di trovare un nuovo accordo. Lo scenario dei mercati internazionali nel frattempo è cambiato e se per Pallotta si parte dall'accordo raggiunto a fine dicembre (con la cessione del club per una cifra di circa 710 milioni di euro), Friedkin si è preso una pausa di riflessione per cercare di capire meglio quale possa essere lo scenario economico nel prossimo futuro.

Al momento non è facile sapere quando potrà essere effettuata una nuova valutazione ma le stime datate tre mesi fa, devono essere aggiornate, come la due diligence. In ogni caso il magnate texano non ha nessuna intenzione di ritirarsi dall’ affare e da parte dell’attuale presidente c’è sempre l’intenzione di vendere.