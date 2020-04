Lazio, Lotito: "Allenamenti? Non vedo motivi per vietarli"

Dopo la bufera sollevata da più parti, per la sua intenzione di riprendere gli allenamenti qualche settimana fa, Claudio Lotito spiega il suo punto di vista e lo fa attraverso i microfoni di Lazio Style Radio emittente ufficiale del club biancoceleste. Tra i temi su cui si è soffermato il Presidente della Lazio, proprio quello della ripresa degli allenamenti:

"Per rispetto della linea comune, avevamo interrotto le sedute prima di ogni altro club. Nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri dipendenti, ma tutte le attività lavorative, se in deroga con l'autorizzazione dei prefetti, possono essere in condizioni ottimali, senza rischio di contagio. [...] L’allenamento non è un atto ludico, ma un esercizio lavorativo: ci sono tanti lavoratori che hanno ripreso l’attività, lo stesso potrebbero farlo gli atleti. Non capisco per quale motivo un atleta, monitorato ventiquattro ore al giorno da grandi professionisti, non possa allenarsi. Con questo impedimento vengono recati dei danni a delle persone che sono abituate a lavorare in un certo modo. Gli allenamenti potrebbero essere effettuati con dei controlli costanti medianti analisi, screening e tamponi, all’interno di un centro sportivo, come quello di Formello"

"Il nostro - ha continuato il numero uno dei biancocelesti - è un Centro Sportivo tra i più organizzati in assoluto, anche a livello di sanificazione. Il mio personale lavora tutti i giorni lavora in ospedali a stretto contatto con il Covid-19: nonostante ciò si continua a lavorare e non è stato registrato alcun contagio. Nelle strutture a cui sto facendo riferimento vengono utilizzate delle mascherine FFP3 e sono state portate anche a Formello".