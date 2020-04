Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dal "San Pio" alle ore 18

Sono 39 i pazienti positivi al covid-19 ricoverati presso il "San Pio" di Benevento: lo comunica la stessa azienda ospedaliera con il bollettino delle ore 18.

Di questi, sei sono ricoverati in terapia intensiva e sono tutti residenti nella provincia di Benevento (+2 rispetto a ieri); tredici si trovano nel reparto di terapia sub-intensiva (undici sanniti e due di altre province); quindici sono ricoverati nel reparto malattie infettive (quattordici sanniti); quattro sono nel reparto di medicina interna ed uno nell'area di isolamento covid allestita nel pronto soccorso.

I pazienti sospetti, per i quali si aspetta la conferma del tampone, sono diciotto. Nella giornata di oggi si registra anche una dimissione mentre, per fortuna, non ci sono decessi.